Firenze | le porte del Battistero di nuovo insieme | le immagini in time lapse

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sono state divise per quasi 30 anni. Ma oggi, dopo un attento lavoro di restauro le tre giganteschedeldi(circa cinque metri di altezza per tre), sono nuovamente. I capolavori in bronzo, realizzati tra il 1330 e il 1452, non saranno visibili nella loro collocazione originale ma nel Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Al loro posto, per motivi di tutela, ci saranno delle copie fedelissime. Ledal 9 dicembre saranno visibili una accanto all’altra nella Sala del Paradiso del museo dove erano già custodite le due realizzate da Lorenzo Ghiberti, la porta Paradiso, la più recente, e quella Nord. Alle due si è aggiunta la porta Sud la più antica, opera di Andrea Pisano che fu discepolo e collaboratore di Giotto. Il suo restauro, condotto come per gli altri due portali dall’Opificio delle Pietre dure, è stato finanziato con un ...

