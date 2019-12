Festival della tv di Montecarlo | l’edizione n 60 a giugno 2020

tvsoap

(Di sabato 7 dicembre 2019) E si arriva a 60! Neliltv digiunge al traguardo dei 60 anni con un’edizione speciale che si preannuncia davvero scintillante e attesissimo. Ildel principato monegasco, fortemente voluto da Alberto di Monaco, si è ormai consolidato come un appuntamento imperdibile per lo showbiz mondiale tra premi, feste, passerelle e red carpet di star internazionali. Tutti i divi delle serie tv ma anche stelle del cinema impreziosiscono sempre più ogni anno ilcon la loro presenza tra i flash dei fotografi, i fan che accorrono in Costa Azzurra e tanto glamour . Save The date, ildinumero 60, si svolgerà dal 19 al 23e Tv Soap ci sarà ancora con i suoi inviati per news, foto, curiosità e interviste anche perché fanno lì capolino ogni anno anche i beniamini delle soap come Beautiful, Febbre d’amore e di tanti serial ...

RaiPlay : Non solo Festival, quest'anno c'è anche #LAltroFestival! Ci vediamo a @SanremoRai con @NicoSavi ????… - CeciliaCorradi : RT @raicinque: L'orchestra di @santa_cecilia a in trasferta a Mosca per il festival Rostropovich. Solista ospite del Maestro #AntonioPapp… - 03Ginevra : RT @IveserVenezia: Il Festival della Fotografia Etica, un successo che compie dieci anni -