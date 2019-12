Festa blasfema sulla Madonna La organizzano i fan delle sardine

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Il party previsto nei locali dell'Unibo scatena le polemiche. Pillon: "Offensivo". Poi viene annullato. Ecco chi la organizzava Un giorno in piazza a manire contro Salvini, l’altro a sballarsi ad una. A novembre l’elogio, a dicembre l’uso dellaper pubblicizzare il party della "Immacolata con(trac)cezione". A Bologna ci si abitua (quasi) a tutto, è vero. Ma ancora mancava un’iniziativa per mettere “al bando la verginale santità mariana”. Così ad organizzarla ci hanno pensato quattro associazioni universitarie tra cui anche fan entusiastianti-leghiste. La"indecorosa", antirazzista e (ovviamente) antifascista era prevista per questa sera nei locali dell’Università in via Filippo Re. Si tratta di due aule che l’Unibo concede alle associazioni studentesche per “attività culturali e ricreative” e ...

