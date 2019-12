Ferrero è cattiva anche quando investe nelle nocciole italiane

ilfoglio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Da un po' di tempo l’altopiano a nord del lago di Bolsena è al centro di una strana polemica. Il tutto è nato quasi un anno fa, dopo una lettera della regista Alice Rohrwacher a Repubblica, in cui si diceva preoccupata per l’avanzata nella zona di una nuova monocoltura, quella della nocciola. Defini

ilfoglio_it : Non c'è solo #Salvini che minaccia di non mangiare più #Nutella A nord del lago di Bolsena i “no-noc” protestano pe… - MicheleDeb1959 : @mmintermm @LeoFantesca @DossiCarla Alla Ferrero che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo non sono sufficient… - Milva201 : @matteosalvinimi Allora anche gli stranieri non devono piu comprare ptodotti italiani? Ma ti rendi conto di quel c… -