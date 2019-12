Fedez e la politica | “Di Maio parla alle persone come se fossero stupide”

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In una recentissima intervista a “La Confessione” da Peter Gomez,ha rilasciato delle personali dichiarazioni quantomai interessanti. Il conduttore è di fatto riuscito a farlore della rottura con gli ex amici e colleghi Fabio Rovazzi e J-Ax. Il rapper milanese ha anche raccontato che durante una risonanza magnetica gli è stata trovata una lesione nella testa, che potrebbe degenerare facendolo ammalare di sclerosi multipla. Durante l’intervista c’è stato tempo e modo dire anche del percorso dia X Factor. In questo frangente, il cantante ha confessato di essersi trovato a litigare duramente e parecchio con l’ex giudice Manuel Agnelli. Inoltre pare abbia avuto anche un duro scontro con il tanto controverso Morgan.ndo infine di, il marito di Chiara Ferragni ha ammesso che a oggi non voterebbe per nessun partito o movimento che sia. ...

