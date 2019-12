Federica Pellegrini candidata per un posto nella Commissione Atleti del CIO Si decide a

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è formalmente in corsa per undel CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. La nuotatrice è tra i trenta candidati per i quattro posti riservati ai rappresentanti degliin seno all’ente sovrano dello sport mondiale. La Divina, capace di vincere un oro e un argento a cinque cerchi oltre a una serie impressionante di medaglie iridate ed europee, spera di centrare l’obiettivo: la decisione verrà presa durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’ultima gara a cui prenderà parte la veneta che in carriera è riuscita a salire per otto volte consecutive sul podio ai Mondialistessa specialità (gli amati 200 metri stile libero). I quattro eletti sostituiranno il presidente Kirsty Coventry (Zimbabwe), il vicepresidente Danka Bartekova (Slovacchia), Tony Estanguet (Francia) e James Tomkins (Australia). Tutti gliche ...

