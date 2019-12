“Fare memoria” | la riscoperta del sostrato viticolo culturale della “Terra di Solopaca”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNel patrimonio varietale campano, i vitigni locali o autoctoni (Aglianico, Biancolella, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piedirosso, Sciascinoso, ecc…) assumono valenza plurima, legata non solo alla capacità di determinare i caratteri sensoriali e edonistici del vino, ma anche al loro valore storico,e al forte potere evocativo delle tradizioni agrarie e alimentari del territorio. Fra le regioni meridionali, la Campania è certamente la regione d’Italia con il più alto indice di agro-biodiversità vegetale. Tuttavia, nonostante la base varietale piuttosto ampia e localmente rappresentativa, si conosce ancora poco del proprio patrimonio genetico. Nell’ambito delle iniziative del Progetto “Risorse Genetiche Vegetali – FAO” intraprese per salvaguardare la biodiversità viticola del Mezzogiorno d’Italia, dopo un periodo di alcuni anni di ...

