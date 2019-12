Fabiana Britto | “Vi svelo la verità sul mio matrimonio”

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quest’estate ha saputo conquistare i tifosi rossoneri con i suoi scatti mozzafiato. Ora, modella e showgirl di origini brasiliane tifosa del Milan, ha fatto impazzire nuovamente i social con nuovi incredibili scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram. Modella nata in Brasile e residente a Milano,ha iniziato la propria carriera nel mondo Tv in qualità di VAR nella trasmissione Rai Quelli che il calcio dove, con le sue forme importanti e sinuose ha saputo ammaliare, ogni domenica, milioni di italiani. Ma la showgirl sudamericana è stata anche una nuova Playmate di Playboy Italia. Oltre alle apparizioni in Rai,si è fatta inoltre notare dal pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso, a cui ha partecipato come concorrente. LEGGI ANCHE: Chi è Alessia Elefante, la fidanzata di Gigio ...

