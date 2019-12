EsportFest | Red Bull Factions e PG Nationals di Rainbow Six | il dicembre caldo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quest’anno il mese disi rivelaper quanto concerne gli eSport in Italia: dopo la vittoria pochi giorni fa dell’italiano Tonizza su Ferrari, i prossimi due weekend vedono infatti in calendario eventi di un certo peso per la scena nazionale. Si parte il 7 e l’8 al Palazzo dei Congressi di Roma EUR con, un evento organizzato da ESL Italia in collaborazione con Comicon che porterà nella capitale tornei, show match e momenti di incontro con in propri fan per alcuni dei più grandi influencer videoludici italiani, vedendo i Mates a presenti nella giornata di sabato e Giorgio “Pow3r” Calandrelli la domenica. All’interno dell’evento la winter season di ESL Vodafone Championship si concluderà vedendo andare in scena giorno 7 la finalissima del campionato di League of Legends tra MOBA ROG e Outplayed, con il supporto tecnico di ...