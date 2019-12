Eriksen | assalto del Manchester United | pronti 40 milioni

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Iltenta l’già a gennaio:40per convincere il Tottenham e Mourinho Ormai il Tottenham si è arreso all’idea di trattenere a Londra Christian. Gli Spurs quindi pensano a come monetizzare al massimo la cessione del danese che a giugno si libererà a zero. Tuttosport prova a fare il punto della situazione. Il, in questo momento, è in prima fila. I Red Devils sanno di avere una carta che potrebbe anche ingolosire José Mourinho, ovvero Nemanja Matic. Il serbo è fuori dai piani di Ole Solskjaer. In base a quanto noto in estate ilera pronto a sborsare 80di euro per averlo. Ora il prezzo è calato. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Real Madrid ma entrambi i club sarebbero propensi ad attendere la fine della stagione per provare prenderlo. Per questo il...

Pierl_86 : RT @fcin1908it: In Uk - Mourinho ha fallito, assalto di Inter e Juve ad Eriksen. Con una grossa novità - - ArenaRosario : RT @fcin1908it: In Uk - Mourinho ha fallito, assalto di Inter e Juve ad Eriksen. Con una grossa novità - - Mimmo_Interista : In Uk – Mourinho ha fallito, assalto di Inter e Juve ad Eriksen. Con una grossa novità -