Erica Piamonte Instagram | provocante anche con un maglione | «Perfezione in una sola

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019)riesce ad essere estremamente sensualecon queste temperature glaciali. Siamo ormai quasi in pieno inverno e mentre molti di noi vanno giro con dieci strati di vestiti e non risultano affatto sensuali, la bella influencer riesce a provocare senza congelare. Lasi è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Questo è stato un trampolino di lancio per la sua carriera che è sbarcata principalmente sui social. Qui sfrutta le sue competenze per regalare preziosi consigli di look e bellezza ai suoi followers. Uno dei motivi per cui il suo account spopola sonole foto e i video sensuali che pubblica, proprio come il suo ultimo post. Leggi: Melita Toniolo, in intimo e tacchi a spillo: «Pura seduzione!»L’influencer ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo ...

TataCate : RT @VALE70942077: Questa è Erica Piamonte, cuore grande?#gf16 - VALE70942077 : Questa è Erica Piamonte, cuore grande?#gf16 - mad_header : comunque erica piamonte è stata la rivelazione del secolo grazie a tutti ?????????????????????? -