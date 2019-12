Elodie | sotto il cappotto niente | solo autoreggenti Le foto rubate e non è con

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è una delle cantanti più apprezzate del momento. Bravissima e con un talento innegabile, oltre a dedicarsi alla carriera è anche diventata un sex symbol. Merito anche dellesexy che affollano il suo profilo Instagram.qualche giorno fa la cantante di “Margarita”, il singolo che ha ottenuto il doppio disco di platino e ha fatto scattare la scintilla con il collega Marracash, ha stupito tutti mostrandosi con un completino intimo davvero bollente. In perfetto stile natalizio, ritratta di profilo, indossa una vestaglia da cui si intravede un completo di pizzo che mette in risalto le sue curve e il suo fisico mozzafiato. La didascalia della, poi, fa presagire a belle novità in arrivo: “Voi mi dite che non è ancora Dicembre…stay tuned”. Il post non è passato inosservato e, in meno di un giorno, ha superato 162mila like. (Continua dopo la) Il post anticipava ...

leggoit : #elodie, 'Sotto il vestito niente' nella cena con #stash dopo il concerto in coppia - zazoomblog : Elodie a cena con Stash ma sotto al cappotto non ha la gonna – FOTO - #Elodie #Stash #sotto #cappotto #gonna - jef_sotto : RT @telegnocca: Yamamay presenta la versione di “Jingle Bells” con la divina Elodie sensualissima testimonial @Elodiedipa #lingerieforchris… -