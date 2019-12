Elezioni regionali | intesa trovata nel Centrodestra

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Verticesulleanche se l’accordo deve essere perfezionato. Possibile un nuovo incontro. MILANO – Verticesulle prossime. In vista dei prossimi appuntamenti alle urne, i tre leader della coalizione si sono incontrati a Milano per decidere i candidati.anche se ancora devono essere definiti alcuni dettagli. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi molto probabilmente si rivedranno nelle prossime settimane per mettere nero su bianco quanto deciso in questa riunione e cercare di trovare i nomi giusti per andare a conquistare Emilia-Romagna e Calabria prima e poi le altre regioni che cambiano il proprio governatore. La nota delUn incontro durato un paio d’ore con ilche ha confermato la propria coesione. “Con grande spirito ...

danieleviotti : A sei mesi dalle elezioni europee del maggio scorso mi fa piacere condividere con voi l’elenco dei dirigenti nazion… - RaiNews : Elezioni #Calabria, Pippo #Callipo si candida ha deciso di candidarsi alle regionali del 26 gennaio prossimo per il… - massimozedda : Nove mesi dalle elezioni regionali in #Sardegna. Un primo bilancio:… -