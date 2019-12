it.insideover

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Elriceverà presto una valanga di soldi dalla Cina come premio per aver tagliato ogni legame diplomatico con. Come spiegano Reuters e South China Morning Post, il presidente Xi Jinping ha invitato martedì scorso a Pechino l’omologoegno Nayib Bukele, entrato in carica quest’estate. E sempre quest’estate, il Paese centroamericano ha chiuso la porta in faccia a Taipei dopo che il presidente dell’isola asiatica, Tsai Ing Wen, ha effettuato una visita di stato di nove giorni negli Stati Uniti. L’allora leader di ElSanchez Ceren, arrivò ad affermare che il suo governo avrebbe trasferito di lì a poco il suo riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino. In breve tempo, il ministro degli esteriegno, Carlos Castaneda, firmò un documento con il pari cinese Wang Yi per stabilire legami formali tra le parti. Da ...

