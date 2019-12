È morto l' ex magistrato Mario Sossi | fu sequestrato dalle Br

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Luca Sablone Le Brigate rosse chiesero la liberazione di 8 terroristi in cambio del suo rilascio: successivamente tornò alla procura presso il tribunale Èa Genova all'età di 87 anni, l'exe politico tenuto sotto sequestroBrigate rosse nel 1974 per oltre un mese: la sera del 18 aprile venne preso mentre stava tornando a casa in Via Forte San Giuliano. Un gruppo composto da 20 terroristi, a bordo di 7 macchine e un furgoncino, lo colpì e lo caricò su un'Autobianchi A112 guidata da Alberto Franceschini, seguito da Mara Cagol su una Fiat 128. In seguito alla sparatoria l'auto in cui si trovava andò a sbattere contro un albero, provocandogli l'ecchimosi. Le Br in cambio del suo rilascio chiesero la liberazione di otto terroristi del Gruppo XXII Ottobre e il loro trasporto in un paese amico, ma Cuba, Algeria e Corea del Nord declinarono ...

