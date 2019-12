anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Prendono il via, come da tradizione, giorno dell’Immacolata, le iniziative in vista del Santo Natale. Anche quest’anno l’amministrazione Di Cerbo si è mobilitata, organizzando una emozionante e trascinante serata che coinvolgerà l’intera comunità locale. L’intento è quello di passare piacevoli momenti insieme nella più classica e piacevole memoria natalizia.il, è questo il “magic moment” di. Tutto l’evento ruoterà proprio attorno all’accensione delle luci dell’imponente Albero posizionato nella centralissima Piazza Unità d’Italia. Appuntamento alle ore 18 con una giornata ricca di grandi emozioni. Si parte, infatti, con lo spettacolo di zampogne che intoneranno melodie natalizie, contemporaneamente il cielo sarà conquistato da uno spettacolo di fuochi. I presenti potranno degustare del buon vino ...

anteprima24 : ** #Dugenta, domenica il via all'evento 'Accendiamo il Natale' ** -