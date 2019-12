Dialogo tra Montalbano ed il Presidente della Repubblica Mattarella e gli Altri

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Erino omnes in alti uniforme ad aspittare il PrisidintaRepubbliche che doviva passari in Cummissariata doppo la visiti alla Valla dei Timpla. Macari Catarelle pariva tirata a lucide e c’ira chilla atmosferia da Sbaracca sulle luna. Il buatafulle annunciai l’arrivi del Prisidinta ed un applausia spuntania partette cumme na risateddra argintina di una picciotte nnammurata. Fui Muntilbana ad accuglieri il Prisidinta, “, grazie per l’onore che fa a me ed a miei uomini, oggi”.: “Ma perché mi parla in lingua, Commissario, mi avevano detto che lei era siciliano: non si vergognerà mica di esprimersi nel nostro dialetto? Si ricordi che anche il suoè siciliano”. “Comme vole lia Prisidinta: io non havio virgognamie sicilitudina: vuleva sula accuglierla con la nustra lungua nationala”. Mattarelli che strangiaminta si eri macari assittata – ...

