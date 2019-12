Di Maio | «Il documento contro di me? Una decina di parlamentari che hanno paura quando

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tra i retroscena che ogni giorno leggiamo sulle pagine dei quotidiani, questa mattina, 6 dicembre, ce n’è uno particolarmente interessante su Repubblica a firma di Annalisa Cuzzocrea. Secondo la giornalista, ci sarebbero alcunipronti a firmare unper sfiduciare Luigi Di. «Se i toni non cambiano, se a guidare le danze dev’essere Alessandro Di Battista e i retroscena che ci danno pronti per il voto non vengono smentiti, faremo firmare tutti unper sfiduciare il capo politico». Sarebbe stato il messaggio tirato fuori da uno dei capigruppo della Camera durante una riunione lo scorso mercoledì. Sull’indiscrezione è intervenuto questa mattina lo stesso Diche ha sminuito la frondadi lui, rilegando il gruppo di “dissidenti” a «unadichealzo la voce», ha detto il capo ...

matteosalvinimi : Sfido Di Maio a portarmi un documento che sostenga le BALLE che dice sul tema della revoca delle concessioni autost… - 51fini : Il documento dei grillini ribelli: 'Pronti a sfiduciare Di Maio' ?? e datevi na’ mossa ?@Mov5Stelle? ?@luigidimaio? - isabellaisola3 : RT @LaVeritaWeb: Mercoledì il premier parlerà in Aula: se la risoluzione di maggioranza non passerà si aprirà la crisi. In 86 sarebbero sul… -