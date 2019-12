newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’intervista di Luigi Dia Radio Capital: “Basta complottismi, non vogliamo far cadere il governo. Sacrosanto che nel M5s non tutti siano d’accordo con me”. Intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, Luigi Diha fatto il punto sulla maggioranza di governo e sulle tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Luigi Dia Radio Capital, “È sacrosanto che nel Movimento non tutti siano d’accordo con me” Nella prima parte della sua intervista a Radio Capital Diha parlato del clima di agitazione nel Movimento 5 Stelle. “Su 320 parlamentari ce ne sono una decina spaventati quando alzo la voce. E io nonnostreè spaventato per il destino della legislatura. Vengano allo scoperto”. Il leader politico ha poi difeso Alessandro Di Battista, criticato da una ...

NewsMondo1 : Di Maio avverte i ribelli nel M5s, “Non rinuncio alle battaglie perché qualcuno ha paura” - ConcySara : Ieri lo ha dichiarato pure Zingaretti...con la lingua sono molto bravi??? #bugiardoni #andiamoalvoto - globalistIT : -