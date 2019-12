Demi Moore sensuale | scatto rubato mentre si sveste FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019), meravigliosa icona di una bellezza senza tempo, continua a far sognare i fan a 56 anni con lo stesso fascino di quella giovane donna che, nel 1996, stregava il pubblico con i suoi balletti sexy nel film “Striptease”. Indimenticabile Madre di tre figli e sempre attiva nel mondo dello spettacolo,si mantiene in perfetta forma.e provocante, il suo corpo nudo è nascosto esclusivamente dai capelli lunghi e scurissimi,si sfila di dosso i vestiti. Come dimenticarsi della sua invidiatissima love story con l’attore Ashton Kutcher, più giovane di lei di ben 16 anni. I due sono stati sposati per 9 anni, hanno divorziato nel 2013, dopo che le indiscrezioni hanno rivelato due tradimenti da parte dell’attuale marito di Mila Kunis. Il suo libro Ha da poco pubblicato un libro, dedicato alle tre figlie e alla stessa madre, nel quale ...

