Decreto fisco | ok della Camera Salta la stretta per chi non versa le ritenute o l’Iva

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Via liberaalfiscale con 248 voti a favore e 87 contrari. Il testo passa ora all’esame del Senato per essere convertirlo in legge entro il 25 dicembre. Tante le modifiche arrivate durante l’iter a Montecitorio. Anche sul cuore del testo, le nuove norme anti evasione: sono state eliminate le multe per i commercianti che non si dotano del Pos e quindi non rispettano l’obbligo di accettare pagamenti elettronici. E slitta anche, dal primo gennaio al primo luglio, la lotteria degli scontrini. Quanto alle nuove soglie di punibilità per l’evasione fiscale, è stata ammorbidita lasu dichiarazione infedele e omessa ed èto l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale in caso di omessee omessomento Iva. L’altra grande modifica è che anche per le condotte fraudolente i reati non saranno punibili in caso di ...

