Da giocatori di tennistavolo a deportati in Bosnia | l’incredibile storia di due nigeriani

(Di venerdì 6 dicembre 2019)di, studenti, neri. Basta una passeggiata in strada, con i documenti lasciati in hotel, per diventare migranti irregolari, minacciati di morte,illegalmente in un terzo paese, e poi rinchiusi in un campo profughi per due settimane. E’ l’incredibiledi Abia Uchenna Alexandro ed Eboh Kenneth Chinedu, due diciottennidella Federal University of Technology Owerri impegnati in Croazia per un torneo studentesco internazionale di ping pong. Il Guardian ricostruisce l’avventura surreale di cui sono rimasti vittime, scoperchiando una volta di più il pentolone del razzismo “istituzionale” che in Europa ormai accoglie – per così dire – gli stranieri di colore, anche quelli che hanno tutti i documenti in ordine. I due giovani hanno raccontato di essere stati fermati dalla polizia croata il 17 novembre, la ...

