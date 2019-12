Costanza Caracciolo su Instagram | pancione in bella vista per la mamma bis FOTO

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ex velinaè incinta per la seconda volta e il futuro papà bis Bobo Vieri sembrerebbe al settimo cielo. La maternità dona ad ogni futurauna bellezza singolare ed unica; lo si può intravedere chiaramente anche nello sguardo diin unapubblicata recentemente sul suo profilo. Nelle ultime ore la ventinovenne ed ex velina di “Striscia la Notizia” ha esaltato gli animi dei suoi fan con lo scatto pubblicato da lei sul suo social., letteralmente radiosa in un elegantissimo abito da sera, sfoggia pubblicamente la sua maternità dopo aver trascorso i primi mesi di gravidanza con riservatezza. Fiocco rosa o fiocco blu? Bobo Vieri ediventeranno presto genitori per la seconda volta. E se in un primo momento avere un ipotetico maschietto non sarebbe dispiaciuto alla coppia; ad oggi dopo aver scoperto ...

