Costanza Caracciolo | «Sono incinta | sarà femmina»

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diLa gravidanza diA un anno dalla nascita della piccola Stella, Bobo Vieri esi preparano al bis. «», ha raccontato l’ex velina bionda di Striscia la Notizia intervistata da Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 7 dicembre, ndr). «Aspetto una figlia. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!», ha continuatoemozionata, il pancione già evidente e una gioia grande. La notizia, come era accaduto con la primogenita Stella, è rimasta segreta per un po’. «Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi...

