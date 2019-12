Cosenza | disabile aggredito e torturato | un arresto

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Marco Della Corte L'uomo, incapace di difendersi, è statoe filmato all'interno della sua abitazione: l'episodio è avvenuto in provincia diSono entrati a casa di un uomo indifeso, unpsicofisico che viveva assieme al fratello, deridendolo, umiliandolo e prendendolo a schiaffi. L'episodio è accaduto in provincia di. Sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri secondo e quanto reso noto dai referti medici, il Gip ha ottenuto che i reati contestati comprendano, senza alcun dubbio, il reato di tortura, recentemente riconosciuto dal codice penale italiano. Come è possibile leggere dall'agenzia AGI, la vittima era costretta a subire trattamenti degradanti per la dignità umana. Dopo essere stato, il branco avrebbe girato video ritraenti le miserabili condizioni del malcapitato. I filmati in questione sarebbero ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Disabile aggredito in casa, 19enne arrestato per torture nel Cosentino #cosenza - enricoparenti2 : I disabili mentali che si accaniscono sul disabile fisico. Un modo per ammazzare il tempo e sfogare la propria frus… - Strill_it : Disabile picchiato e deriso da “branco”, arrestato 19enne -