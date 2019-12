Corriere dello Sport | se ancora serve spiegare perché quel titolo è razzista chiediamoci

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Se un quotidianoivo, alla vigilia di un ipotetico incontro tra Juventus e Roma, magari a ridosso delle festività natalizie, pubblicasse sul paginone una foto che vede Cristiano Ronaldo e Lorenzo Pellegrini ai lati opposti dell’immagine, nessuno ci vedrebbe niente di male, ci troveremmo di fronte a una gestione grafica quasi scontata del testo. Se però ildi questo pezzo fosse ‘Bianco Natale’, più di un lettore si gratterebbe la testa, probabilmente criticherebbe il poco sforzo di fantasia o faticherebbe a capire il nesso tra i due campioni e la ricorrenza di turno, al di là dell’avvicinarsi della data rossa sul calendario. Nessuno ci vedrebbe niente di peculiare, e in generale non si troverebbe l’associazione rilevante. QuestoCristiano Ronaldo e Lorenzo Pellegrini, proprio come la stragrande maggioranza dei lettori dei giornaliivi in Italia, sono entrambi ...

OfficialASRoma : In seguito alla prima pagina con il titolo BLACK FRIDAY associata a una foto di Smalling e Lukaku, l’#ASRoma e il… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? -Black Friday -#Khedira fuori tre mesi Leggi le altre notizie… - RomaRadio : .@PFonsecaCoach: 'Quando parliamo di razzismo dobbiamo fare attenzione, il Corriere dello Sport non ha usato parole felici' #InterRoma -