Corinaldo | il papà di Mattia Orlandi | Chi ha sbagliato | paghi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio, una delle 6 vittime della strage di"Siamo devastati dal dolore". Lo sfogo di Giuseppedi, 15enne morto nella strage alla discoteca Laterna Azzurra dial Giornale.it "Era entrato in un locale per passare una serata spensierata insieme ai suoi amici e, invece, non è più tornato a casa". Trattiene le lacrime Giuseppedi, il quindicenne di Frontone tra le sei giovani vittime della "tragedia di", quando parla di suo figlio."Era ed è tutt'ora un ragazzo stupendo, un figlio fantastico", dice con la fierezza di un genitore che ha dovuto rassegnarsi al dolore per la perdita dell'affetto più caro ma che non ha mai smesso di tenere vivo il ricordo del suo adoraro ragazzo. "C'è e ci sarà sempre, in un modo o nell'altro. Ma è troppo doloroso accettare la sua assenza ...

