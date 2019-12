Cop25 sul clima | Greta | “Scioperiamo da un anno ma ancora nessun risultato”

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) Le parole dell'attivista in conferenza stampa: "Stiamo scioperando da unma non è successonulla. Si sta ignorando la crisitica e finora non c'è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenzatica, non possiamo aspettare".

