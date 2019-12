COP25 | Greta Thunberg a Madrid | non abbiamo un minuto da perdere

COP25 - Greta Thunberg a Madrid : “Dopo un anno scioperi ancora nessun risultato” : “Credo e spero con tutto il cuore che la COP25 raggiunga risultati concreti e che questo produca maggiore consapevolezza nella popolazione generale della crisi climatica, perché ora non si rendono conto delle sue dimensioni. Faremo tutto il possibile affinché questa iniziativa non venga ignorata”. Così Greta Thunberg, la giovane attivista pro-climasvedese, in una inattesa conferenza stampa a la Casa Encendida di Madrid a ...

Greta non si arrende : "Chi governa ignora ancora la crisi climatica. Dalla COP25 qualcosa di concreo" : “Stiamo scioperando da un anno ma chi governa ignora ancora la crisi climatica” e “non c’è una soluzione sostenibile”. Delusa ma non rassegnata, Greta Thunberg parla alla stampa, dopo essere arrivata a Madrid dove è in corso la Conferenza sul clima. Nove ore di viaggio in treno da Lisbona. “Andiamo avanti con la nostra azione”, avverte seria auspicando “sinceramente che Dalla Cop25 ...

Madrid - COP25. Greta Thunberg : «I politici cercano disperatamente di farci tacere» : L’attivista svedese è arrivata questa mattina nella capitale spagnola dopo un aver impiegato 25 giorni per andare dagli Stati Uniti alla Spagna in barca. «Sono una semplice attivista climatica, una piccola parte di un grande movimento», ha detto Greta Thunberg in conferenza stampa da Madrid. L'arrivo di #GretaThunberg alla #COP25Madrid. La giovane attivista per il #clima parteciperà nel pomeriggio a una marcia che attraverserà ...

