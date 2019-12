COP25 | Greta Thunberg a Madrid | “Dopo un anno scioperi ancora nessun risultato”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Credo e spero con tutto il cuore che laraggiunga risultati concreti e che questo produca maggiore consapevolezza nella popolazione generale della crisi climatica, perché ora non si rendono conto delle sue dimensioni. Faremo tutto il possibile affinché questa iniziativa non venga ignorata”. Così, la giovane attivista pro-climasvedese, in una inattesa conferenza stampa a la Casa Encendida dia margine della, la conferenza dell’Onu sul clima, in corso nella capitale spagnola. “E’ da unche protestiamo e non è accaduto nulla. Non è una soluzione sostenibile che i bambini non vadano a scuola, non possiamo andare avanti così. Vorremmo che succedano delle cose. E’ necessario che la gente che è al potere faccia qualcosa”, ha dettoche poco prima era comparsa a sorpresa nel complesso ...

