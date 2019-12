Contrasto al bullismo | la Regione finanzia Nocera Inferiore

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNovera(Sa) – Il progetto “Qua la mano” del Comune di, capofila dell’Ambito Territoriale S01 1 che raggruppa anche i Comuni diSuperiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, è tra i quelliti dallaCampania per le azioni dialed al cyber. Al progetto aderisce l’ASL Salerno ed alcune scuole del territorio e vede come soggetto gestore la cooperativa sociale Ge.Se.Va.. “La lotta ale al cyberrappresenta un obiettivo concreto per l’ educazione dei giovani al rispetto del prossimo – commenta l’assessore alle politiche sociali del Comune Capofila, Avv. Gianfranco Trotta – Con le azioni del progetto si cercherà di trasmettere i principi della non violenza, del superamento del ...

