Conferenza stampa Sarri | «Il sorpasso dell’Inter? Può essere uno stimolo»

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ecco le parole dell'allenatore della Juve in vista della partita di domani contro la Lazio di Inzaghi Maurizio, allenatore della Juve, è intervenuto inalla vigilia del match contro la Lazio. Queste le parole dell'allenatore bianconero: MOTIVAZIONI – «Dopo la Champions abbiamo più difficoltà, può esserci un calo di motivazione a livello inconscio. È un'ipotesi, non una certezza. Magari è solo un calo di energie fisiche e nervose. Sono fiducioso vedendo gli allenamenti per la Lazio».INTER – «Puòunoavere una squadra davanti, puòmotivo di forte motivazioni». INFORTUNI – «La situazione dei ginocchio di Khedira stava peggiorando, ora gli altri dovranno dare di più. Rabiot sta meglio, deve ritrovare il top della condizione. Dal punto di vista medico, però, sembra risolto».

