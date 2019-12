Conferenza stampa Juric | «Gasperini il mio maestro | è il migliore»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la partita contro l’Atalanta Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato inalla vigilia del match contro l‘Atalanta. Ecco le parole del tecnico:– «È il mio, secondo me è ilin Italia. L’Atalanta gioca alla grande. Sono una squadra costruita da anni, migliorano continuamente e hanno la continuità di gioco pur cambiando giocatori». SALCEDO – «Speriamo non sia così grave, che non debba operarsi al crociato. Anche così sarà comunque molto lungo». FORMAZIONE – Miguel Veloso giocherà dal primo minuto, Stepinski può giocare. Mosse a sorpresa? Ci penso sempre, cerchi di fare qualcosa per sorprendere l’avversario». Leggi su Calcionews24.com

