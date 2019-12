Conferenza stampa Gasperini | «Verona una sorpresa Zapata…»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta in vista della gara contro l’HellasGian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inper presentare la sfida di domani contro l’Hellas. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:– «Sicuramente è una bella, ha giocato delle ottime gare sempre. È una squadra che ha fatto punti tra le neopromosse, è arrivato quest’anno ma l’impatto è stato notevole. Ha grande condizione, gioca un buon calcio». JURIC – «Non parlerei di allievo e maestro, siamo due allenatori di serie A. Ci deve dare grande soddisfazioni, lui ha giocato con entusiasmo incredibile, che ha sempre trasmesso alla squadra. Ha sempre sposato un credo calcistico». INFORTUNI – «Zapata dovete chiedere ai medici, è a Siviglia e si sta curando. ...

