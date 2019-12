Concorsi truccati in cambio di mazzette | quattro arresti tra cui il sindaco di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Vendeva posti di lavoro indi soldi. Non impieghi qualunque, ma quelli che vengono considerati nel comune sentire sicuri. E per questo il prezzo era molto alto: da 30 a 50mila euro. L’ennesima storia di corruzione arriva dal Napoletano. Per la procura di Nola ildi Sant’Anastasia (Napoli) faceva questo: vendeva posti di lavoro. E il giudice per le indagini preliminari ha condiviso l’ipotesi degli inquirenti disponendo il suo arresto per corruzione. Altre tre le misure in carcere sono state decise dal gip. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza di Nola, coordinate della Procura, il primo cittadino Raffaele Abete, il segretario comunale Egizio Lombardi, il consigliere Pasquale Iorio e un imprenditore legale, rappresentante di una cooperativa con sede a Salerno, hanno alterato per via informatica i risultati delle prove dei...

