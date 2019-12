Comunicare e fare squadra | 6 mosse per il successo d’impresa

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Se è vero che le aziende sono fatte di persone e che l’unione fa la forza, allora è anche vero chee “” sono le chiavi di volta per ildi un’impresa. La qualità della comunicazione interna e l’attenzione al benessere dei dipendenti, infatti, sono parte delle strategie aziendali in grado di generare benessere individuale e collettivo.Far conoscere, non solo le singole iniziative, ma anche le linee strategiche e i valori che guidano l’azione dell’impresa consente di coinvolgere i dipendenti, di condividere gli obiettivi di business e diin modo che ognuno svolga al meglio il proprio compito. Allo stesso modo, ascoltare i bisogni del singolo, investire nel welaziendale e sapersi rinnovare ha ripercussioni positive sulla produttività e sulla qualità della vita in ...

chetempochefa : 'Oggi il web fa credere che tutto sia libero: la facilità con cui possiamo fare ricerche su Google, con cui possiam… - proudlovatjc : @EdoardoBranchi - fare, twitter non è adatto per comunicare queste cose. Poi ovviamente chi insulta la persona-uom… - roseb_tch : Del resto una che si concia così che cazzo ne vuole capire di ciò che Gaga voleva comunicare con il Meat Dress?? Il… -