Come si rimpiccioliscono i personaggi al cinema

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Complice il successo di filmla saga Avengers ci stiamo abituando a effetti speciali sempre più complicati sul grande schermo, ma ancora oggi vedere uno rimpicciolito che interagisce nello spazio non ci lascia indifferenti. Spesso questo artificio visivo è già un grande assist narrativo in sé o lo diventa al servizio di storietografiche: è il caso di Downsizing, il film con Matt Damon diretto da Alexander Payne uscito nel 2017 – lo trovate su Netflix – una metafora politica ed ecologista che prende spunto da un esperimento di miniaturizzazione, appunto. In questo video Jamie Price, visual effect supervisor della pellicola, traccia una piccola storia della miniaturizzazione deinei film, per spiegare anche l’evoluzione della tecnologia. Si parte dal 1935, con The Bride of Frankstein e si arriva ai giorni nostri. Prima dell’avvento ...