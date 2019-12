Come il Mes è stato raccontato su Twitter

agi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Da qualche giorno il dibattito pubblico si è concentrato sul MES, meccanismo europeo di stabilità (Fondo Salva-Stati), il fondo pensato per soccorrere gli stati dell'area euro in sofferenza economica, con toni aspri e polemici al punto che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato di voler querelare Matteo Salvini, che lo ha accusato di “tradimento”. Nettamente in contrapposizione alla riforma anche il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, mentre PD, Azione di Carlo Calenda sono orientati alla ratifica dell'accordo. Matteo Renzi sul MES non teme pericoli: “Non fa danno all'Italia” ma nel Governo si discute, e si rischia. Nei giorni scorsi abbiamo assistito anche alla rissa alla Camera: i deputati della Lega si sono scagliati contro il presidente Fico e la maggioranza. Il MES è in discussione da diversi mesi e dovrà essere firmato a febbraio 2020 ma gli ...

