Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 | le graduatorie dopo il SuperG di Beaver

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lo svizzero Marco Odermatt ha trionfato nel Super-G diCreek ed ha così ottenuto il primo successo della carriera nelladeldi sci. L’elvetico grazie a questa vittoria è balzato in terza posizione nellagenerale di, che è ancora comandata dall’austriaco Matthias Mayer con 41 punti di vantaggio sull’azzurro Dominik Paris, oggi solo 13° al traguardo. Di seguito le classifiche delladeldi sciGENERALEDELSCI1. Matthias Mayer (Austria) 221 2. Dominik Paris (Italia) 180 3. Marco Odermatt (Svizzera) 170 4. Aleksander Kilde (Norvegia) 152 5. Alexis Pinturault (Francia) 150 6. Mauro Caviezel (Svizzera) 145 7. Thomas Dressen (Germania) 135 8. Vincent Kriechmayr (Austria) 132 9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 113 10. Beat Feuz (Svizzera) 92IGANTE ...

