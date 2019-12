Cinema Park | Il Re Leone torna in sala nei The Space Cinema

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Proseguono le iniziative di Theper avvicinare i giovani spettatori al grande schermo e arricchire l’offerta già presente nei multidel circuito. Appuntamento speciale per domenica 8 dicembre con uno dei film d’animazione più amati della stagionetografica. Il live action de Il Renelle sale Thegrazie aad un prezzo speciale di 2,90 €. Un appuntamento che, in vista del periodo natalizio, arricchisce il palinsesto dedicato a tutto l’appassionato pubblico del circuito The. Dopo 25 anni dalla prima uscita, il reboot in live action del kolossal Disney, Il Reper far sognare grandi e piccini. Le immagini del nuovo Reproporranno delle sorprese, la trama, invece, rispetta interamente quella del 1994: Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la ...

RobRe62 : RT @partecipaMi: Cari partecipaMi, Michele Pablo Silva, che si occupa anche di cinema documentario, scrive: 'Luna park e giostre invernali… - partecipaMi : Cari partecipaMi, Michele Pablo Silva, che si occupa anche di cinema documentario, scrive: 'Luna park e giostre inv… - GamingToday4 : Perché Laura Dern non ha lavorato per un anno, nonostante il successo di Jurassic Park -