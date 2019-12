Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 della EF Education First | Higuita | la nuova stella

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ottavo appuntamento con la presentazione delle squadre World Tour. Quest’oggi si vola negli Stati Uniti per parlareEF. Nata nel 2005, ma con questo sponsor soltanto dallo scorso anno, nella stagione che si è appena conslusa i ragazzi di fucsia e blu vestiti, hanno ottenuto diciassette vittorie, classificandosi al nono posto nel ranking mondiale dell’UCI. Sicuramente, parlando di Casa Italia, la gioia più grande e inaspettata è arrivata da parte di Alberto Bettiol, straordinario vincitore a sorpresa del Giro delle Fiandre, la classica del Nord per eccellenza. Un trionfo che ha scosso in maniera più che positiva gli animi dei tifosi italiani e non solo. Forse le successive aspettative stagionali sono diventate col tempo fin troppo esagerate; Alberto non è riuscito a riconfermarsi in altre occasioni, ma il tempo per crescere e ributtarsi a capofitto ...

