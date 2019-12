Chelsea | piccolo sorriso | ricorso accolto e sblocco sul mercato già da gennaio

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mani legate la scorsa estate e così sarebbe dovuto essere anche per, ma per ilc’è un. Il Tas di Losanna ha infattiildel club londinese e ha ridotto da due a un solo periodo di registrazione il blocco degli acquisti imposto dalla Fifa per violazioni relative al trasferimento di giocatori minori di 18 anni. Il Tas ha stabilito che in realtà i casi di giocatori tesserati in violazione dell’articolo 29 del regolamento sono stati solo un terzo rispetto ai 29 per cui a febbraio era stato condannato il. Ridotta anche la sanzione pecuniaria che è stata dimezzata dall’importo originario di 600 mila franchi svizzeri (550 mila euro).L'articolosulgià daCalcioWeb.

