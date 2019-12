Checco Zalone ritorno a sorpresa con il nuovo singolo “Immigrato”

domanipress

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In attesa dell’uscita del suo quinto film “Tolo Tolo” al cinema dal 1 gennaio 2020,torna con ildal titolo. Per il lancio del suo ultimo lavoro il poliedrico attore pugliese regala ai suoi fan una canzone inedita e originale: né il testo né le immagini del videoclip infatti, sono tratte dal film sul quale vige ancora il massimo riserbo. Nelrappresenta, con il suo stile ironico, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato… Il video è stato girato in diverse zone di Roma tra le quali il quartiere Bologna, nel caseggiato popolare che è stato set del film di Ettore Scola “Una giornata Particolare” con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Oltre a, protagonisti della clip sono l’attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie die Maurizio Bousso, l’immigrato. Di seguito il testo: IMMIGRATO All’uscita del ...

