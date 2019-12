Checco Zalone fa discutere con il film Tolo Tolo | nelle sale a gennaio

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) A quasi quattro anni dal suo precedenteQuo Vado,ritornacon, pellicola incentrata sul tema dell’immigrazione e sull’integrazione dello straniero. Un atteso ritorno quello di Luca Medici, come dimostra anche le 130mila visualizzazioni che in poche ore ha ottenuto la primissima anteprima del suo nuovo, in uscitail prossimo primo2020. Non mancano però anche alcune polemiche, specialmente a causa del delicato tema di cui tratta il lungometraggio.ritorna conProdotto da Pietro Valsecchi e diretto per la prima volta dallo stesso(dopo che nei primi quattrola regia era stata affidata a Gennaro Nunziante)racconta la storia del complesso rapporto tra un cittadino italiano e un immigrato di colore, utilizzando la consueta ironia politicamente scorretta che caratterizza ...

radiodeejay : Il nuovo film esce il primo gennaio. Intanto, è uscito un videoclip dove canta, in stile Celentano, i luoghi comuni… - ParamountItalia : Checco Zalone è tornato. A sorpresa non con il trailer del suo nuovo film, ma con un videoclip #CheccoZalone… - DjChiamaItalia : 'Immigrato, quanti spiccioli ti avrò già dato?'. La nuova canzone di Checco Zalone -