Che fine ha fatto Riccardo Sfrondrini | conosciuto come Chicco di Amici?

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Sfrondini, meglio, è statodal grande pubblico grazie alla partecipazione in veste di autore al programma “di Maria De Filippi”, dal 2001 al 2008. Chehae qual è il motivo per il quale ha lasciato il programma che più l’ha reso noto?Sfrondini, notodiSfondrini è stato uno degli autori più importanti di, e spesso appariva anche in trasmissione, soprattutto nella fascia pomeridiana, accanto a Maria e si occupava personalmente dei ragazzi e del loro percorso in puntata. Ha lavorato nel programma dal 2001 al 2008, dopodiché si sono perse le sue tracce e in tanti si sono chiesti cheabbia, dopo un successo così alto.ha lasciato il programma televisivosenza troppo clamore. Pare che il motivo fosse ilche avesse rimproverato i ragazzi mentre ...

Mov5Stelle : Si continua a dire che con il blocco della #prescrizione ci saranno processi senza fine: è un rischio che non esist… - ItaliaViva : .@meb: Stiamo facendo il possibile per trovare un accordo e per fare in modo che che non entri in vigore una riform… - Giorgiolaporta : Che poi alla fine #BellaCiao non è male, soprattutto nelle nuove strofe.. #Salvinivergognati per aver liberato l'Um… -