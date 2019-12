Censis | italiani senza visione futuro pensano a uomo forte Tsunami demografico e grande

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sfuggiti a fatica al "mulinello" della crisi, gliora sono dominati dall`incertezza, che rappresenta lo stato d`animo dominante per il 69% dei nostri connazionali. A fotografare questa situazione è ilnel suo 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Nella società ansiosa di massa si ricorre a stratagemmi individuali per difendersi dalla scomparsa del. - argomenta il- Nonostante il bluff dell`aumento dell`occupazione che non produce reddito e crescita (959.000 unità di lavoro equivalenti in meno rispetto al 2007, +71,6% di part time involontari per i giovani). Da qui l'analisi dell'istituto di ricerca che arriva a parlare di vera e propria "sindrome da stress post-traumatico che porta il 75% dei cittadini a non fidarsi più degli altri, il tutto accompagnato da "pulsioni antidemocratiche" che porta ben il 48% deglia dirsi favorevole ...

fattoquotidiano : Rapporto Censis 2019: “Il 44% degli italiani preoccupato dal lavoro. E in 4,4 milioni usano psicofarmaci. In un dec… - repubblica : Rapporto Censis: gli italiani senza più fiducia mollano anche i Bot. 'Un popolo in cerca di nuove strategie per sop… - Agenzia_Ansa : #Censis: italiani ansiosi, il 48% per 'uomo forte al potere'. Domina incertezza, da sfiducia nascono pulsioni antid… -