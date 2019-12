Censis | italiani dipendenti dallo smartphone | è il primo pensiero del mattino e l' ultimo

leggo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sempre più. Il 25,8% di chi possiede un telefonino non esce di casa senza il caricabatteria al seguito. Oltre la metà (il 50,9%) controlla il telefono come...

fattoquotidiano : Rapporto Censis 2019: “Il 44% degli italiani preoccupato dal lavoro. E in 4,4 milioni usano psicofarmaci. In un dec… - repubblica : Rapporto Censis: gli italiani senza più fiducia mollano anche i Bot. 'Un popolo in cerca di nuove strategie per sop… - repubblica : Censis, italiani incollati agli smartphone: primo e ultimo gesto della giornata [aggiornamento delle 10:58] -