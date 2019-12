Caterina Balivo | la domanda è indiscreta L’ospite gelata | “Ma sono le 2 del pomeriggio!”

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A ‘Vieni da me’ha ospitato Anna Foglietta. L’attrice ha aperto i cassetti della sua memoria tra carriera e vita privata e non poteva non cominciare da Nilde Iotti, la docu-fiction in onda da giovedì 5 dicembre. “molto emozionata, è la prima volta che interpreto un personaggio realmente esistito”, dice Anna, che poi però si corregge. “In realtà avevo interpretato San Giovanni Bosco, la mia prima recita alle elementari.andata contro a ogni questione di genere. Il mio compagno di banco si spaventò, quindi la maestra scelse me”. Non mancano le sorprese durante l’intervista e così viene poi trasmesso un filmato di Federico, il suo personal trainer: “Fa uno sport, il kettlebell, in cui deve gestire palle di ferro col manico, uno sport che richiede tantissima tecnica. Ha la prima gara a fine marzo”. (Continua dopo la foto) E così, davanti a tutti, Anna Foglietta si ...

italiaserait : Vieni da Me, 6 dicembre: gli ospiti nel programma di Caterina Balivo - LadyNews_ : #CaterinaBalivo è contenta di vivere a Roma - infoitcultura : Marco Baldini a Vieni da me: «Ho 60 anni e sto provando ad avere un figlio». Caterina Balivo reagisce così -