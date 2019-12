Caserta | violenza sessuale su minorenne Arrestato 30enne

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Stefano Damiano Ad essereè un extracomunitario di 30 anni residente a Casandrino, in provincia di Napoli Avrebbe usatouna ragazzadi 17 anni, sua connazionale, dopo averla sequestrata in compagni di altre persone e averla legata per abusare di lei. A finire agli arresti da parte dei carabinieri di Giugliano in Campania, è un extracomunitario di 30 anni, residente a Casandrino, paese in provincia di Napoli, il quale dovrà rispondere dell’accusa grave di, sequestro di persona e atti persecutori su ragazza 17enne. I fatti sarebbero accaduti poco prima dell’8 ottobre scorsi, data in cui laha denunciato i fatti e che rappresentavano solo l’ultimo episodio di una lunga serie di molestie e atti persecutori. In quella data la ragazza si era presentata, accompagnata dal padre, presso la locale stazione dei ...

