Casellati e Segre visitano il Memoriale della Shoah

quotidianodiragusa

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, ha visitato oggi il, che si trova sotto i binaristazione

432wps : RT @sherpa810: Non era prima notizia sul Tg1: prima c'era l'emergenza antisemitismo con la Segre e la Casellati, poi l'emergenza clima con… - 12qbert : RT @sherpa810: Non era prima notizia sul Tg1: prima c'era l'emergenza antisemitismo con la Segre e la Casellati, poi l'emergenza clima con… - signorinaChB : RT @sherpa810: Non era prima notizia sul Tg1: prima c'era l'emergenza antisemitismo con la Segre e la Casellati, poi l'emergenza clima con… -